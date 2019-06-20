شكرا لقرائتكم لوبيز ينفي التلاعب في مباراة للزوجي في ويمبلدون 2017 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ ساعتين في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:27

نفى لاعب كرة المضرب الاسباني فيليسيانو لوبيز بشكل قاطع تقريرا اشار الى تلاعبه بنتيجة مباراة في الزوجي شارك فيها مع مواطنه مارك لوبيز في بطولة ويمبلدون عام 2017.



وأشارت صحيفة "أل كونفيدنسيال" ان تحقيقا لمكافحة الفساد وصل الى تسجيلات يدعي فيها المتلاعبون ان لوبيز وشريكه سيخسران مباراة للزوجي امام الاستراليين مات ريد وجون-باتريك سميث.

وخسر الثنائي الذي توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 2016 بأربع مجموعات. وكان فيليسيانو لوبيز قد انسحب من مسابقة الفردي ضد الفرنسي ادريان مانارينو لاصابة بقدمه.

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وقال لوبيز بعد فوزه في مباراته الاولى في دورة كوينز "أشعر باهمية القدوم اليكم والنفي بشكل قاطع أي ارتباط مع احداث متصلة بالتلاعب بالنتائج".

تابع "للاسف كل لاعبي كرة المضرب اسماء معروفة ونحن معرضون لاستخدام اسمائنا بعيدا عن ارداتنا".

أردف "مارك وأنا اتصلنا بوحدة مكافحة النزاهة للتعامل بشكل كامل وقد أبلغنا بانه لا يوجد اي تحقيق حول المباراة في ويمبلدون 2017". وفي بيان مشترك، قال ماركز لوبيز "لم التق او تكن لدي اي علاقة مع الاشخاص المذكورين في التقرير".