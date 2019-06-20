شكرا لقرائتكم قائد "الفراعنة" يعد الجماهير المصرية باللقب الثامن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:22

وعد قائد المنتخب المصري لكرة القدم أحمد المحمدي جماهير منتخب بلاده بالفوز بلقب النسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر الجمعة القادم ، مشددا على أنه المهمة لن تكون سهلة لكنه وزملائه سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالبطولة للمرة الثامنة.



Advertisements

وأشار المحمدي الذي يدافع عن ألوان قميص أستون فيلا إلى أن زميله في المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح يعدُ من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم.

ويستهل منتخب "الفراعنة" مشواره في البطولة الأفريقية مساء الجمعة المقبل بمواجهة نظيره الزيمبابوي على ملعب القاهرة. علما أنه فاز في مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل الهزيمة أمام نيجيريا .

بدروه ، أشاد المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافير أغيري بمنتخب زيمبابوي، لكنه أعرب عن رغبته في تحقيق فريقه الفوز في أولى خطواته في البطولة ، وعلى رغم وصفه محمد صلاح باللاعب المثالي لكنه شدد على أنه فرص مشاركته متساوية مع جميع اللاعبين إذ أن الأولوية للجاهز فنيا ، رافضا الإفصاح عن الحارس الذي سيزود عن مرمى المنتخب المصري في البطولة .

على صعيد متصل ، أعلن مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة عن جاهزية صانع ألعاب الأهلي وليد سليمان للمشاركة في مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي بعد تعافيه من كدمة في مباراة غينيا الودية الأخيرة .