شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يترقب نهاية أمم أفريقيا لحسم ملفه مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب نسور قرطاج، نهاية بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر فى الفترة من 21 من الشهر الجارى حتى 19 الشهر المقبل، من أجل حسم ملف رحيله أو استمراره وسط صفوف القلعة البيضاء بالموسم الكروى الجديد، خاصة وأن البطولة الأفريقية ستكون بمثابة "معرض" للاعبين وسيقوم كل لاعب بمحاولة تسويق نفسه بشتى الطرق، حتى يلفت أنظار جميع المتابعين، ومن ثم الحصول على عروض مغربية.

وكشف مصدر مقرب من ساسى، أن اللاعب تلقي بعض العروض العربية من أندية كبرى، إلا أن جميع العروض كانت شفهية، ولم ترتقي للرسمية، نظرًا لطلب اللاعب تأجيل حسمها، لحين المشاركة مع منتخب بلاده "تونس" فى أمم أفريقيا، والتى ستكون محط أنظار معظم دول العالم، الأمر الذى قد يجعله يتلقي عرضًا من أحد الفرق الكبرى الأوروبية، ويخوض رحلة إحتراف خارجي، حيث أشار المصدر، أن ساسى سعيد باللعب فى الزمالك، وحينما يقرر الرحيل سيكون من أجل عرض خارجي مغرى من الناحية المادية وكذلك من الناحية الإحترافية، بحيث يكون رحل من القلعة البيضاء وإنتقال لفريق أوروبي أكبر، وتابع المصدر ذاته، مشيرًا إلي أن إدارة الزمالك لن تمانع رحيل الدولى التونسى "ساسى" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبلغت اللاعب بهذا، شرط أن يكون هناك عرض مغرى، ولن يقل عن ربع مليون جنيه، حتى يسمح له بالرحيل.