الان تتابع أول قرارات فهد بن نافل: الأرجنتيني سيروتي خارج أسوار الهلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم برئاسة فهد بن نافل، إنهاء عقد اللاعب الأرجنتيني إيزيكويل سيروتي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) “الهلال يوقع اتفاقية انهاء عقد مع سيروتي”.
وانضم سيروتي لصفوف الهلال في موسم 2017 – 2018 وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين السعودي، قبل أن يقوم بإعارته لفريق إنديبيندينتي الأرجنتيني في صيف العام الماضي.
يشار إلى أن الهلال لم يحقق أي لقب في موسم 2018 – 2019، حيث اكتفى بالمركز الثاني في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الصعود إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا 2019.
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