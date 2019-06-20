شكرا لقرائتكم سموحة يطلب من الزمالك الحصول على خدمات أحمد داوودا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة نادى الزمالك، خطابًا رسميًا من نظرائهم بنادى سموحة، يطلبون خلاله الحصول على خدمات أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الأبيض الذى انتهت اعارته لنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى.

وكان داوودا سبق وتلقى عرضًا للإنضمام للمصرى البورسعيدى تحت قيادة إيهاب جلال الذى يرتبط بعلاقة طيبة مع اللاعب، بخلاف طلب إدارة نادى زعيم الثغر باستمراره معهم فى الموسم الجديد، سواء عن طريق تجديد الإعارة أو التقدم بعرض رسمي لشراءه من القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك رحيل داوودا من عدمه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ملف جميع اللاعبين المعارين مازال مفتوحًا ولم يحسم حتى الأن، ومن المنتظر أن يعقد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، لتحديد المراكز التى ستحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل، وكذلك اللاعبين الذين من الممكن أن يتم الاستغناء عن خدماتهم، وبعدها يتم البت فى جميع العروض المقدمة للمعاريين أو غيرهم.