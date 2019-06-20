شكرا لقرائتكم الأهلى يسعى لحسم صفقاته تجنبا لتدخل الأندية فى رفع أسعار اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو النادى الأهلى انهاء صفقات الصيف سريعاً تجنباً لدخول بعض الأندية فى المفاوضات ومن ثم رفع أسعار اللاعبين، ويعد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى فى الصيف، ولذلك تسابق الإدارة الحمراء الزمن لإنهاء تلك الصفقة الهامة ، وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى تفاصيل مفاوضات ضم طاهر، مؤكداً أن ناديه عرض 25 مليون جنيه لضم طاهر مع وضع 5 ملايين جنيه اضافية، سيتم وضعهم فى العقد بحيث يحصل عليهم المقاولون العرب حال مشاركة اللاعب بشكل منتظم ونجاحه فى إحراز الأهداف، وتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر ، وأضاف المصدر أن إدارة المقاولون تصر على الحصول على 25 % من عائد بيع اللاعب مستقبلاً، فيما يصر الأهلى على وضع 15 % فقط وهو يعد أحد محاور الخلاف الهامة بين الطرفيين فى الوقت الحالي.

وكان طاهر قد عقد جلسة مع عدلى القيعى، مستشار مجلس إدارة الأهلى فى ملف التعاقدات منذ أيام، شهدت الاتفاق على بنود عقد اللاعب، تمهيدًا لضمه فى الموسم الجديد، ويكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع المقاولون العرب لضم اللاعب، خاصة أنه على رأس المطلوبين من قبل إدارة الكرة نظرًا للقناعة التامة بإمكانياته الفنية والبدنية.