رياضة | ريال مدريد يواصل محاولاته لضم نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يواصل محاولاته لضم نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض جديد من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي.



وكشفت صحيفة صن البريطانية بأن ريال مدريد يسعى لتقديم عرضا يبلغ 45 مليون إسترليني بالإضافة إلى نجمه داني سيبايوس نجم وسط الفريق من أجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان أريكسن في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أريكسين يعتبر هدفا للملكي الذي يسعى لتدعيم خط وسط الفريق والذي يعد الحل الأسهل في ظل المطالب المادية الكبيرة التى يطلبها مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي بول بوجبا.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن سيبايوس م الملكي بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الموسم المقبل وهو ما يجعله موافقا على الرحيل إلى توتنهام في حال موافقة النادي الإنجليزي على هذا العرض.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إريكسن رفض تجديد عقده مع توتنهام الذي ينتهي فى صيف 2020 ويرغب فى الرحيل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.