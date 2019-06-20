رياضة | رودريجو : اشبه روبينيو ونيمار ووقعت لريال مدريد في 20 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجو : اشبه روبينيو ونيمار ووقعت لريال مدريد في 20 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رودريجو عقب انضمامه للملكي :" سعيد بالانضمام لريال مدريد، بالنسبة لي إنه حلم وهذا اسعد يوم في حياتي وطريقتي في اللعب تشبه نيمار كثيرا".
وأضاف :"لقد تحدثت مع فينسيوس جونيور عندما كنا في منتخب البرازيل للشباب، ريال مدريد يملك أفضل اللاعبين في العالم وانا تحت تصرف النادي سواء باللعب للفريق الأول أو الكاستيا".
وتابع :"يوجد الكثير من الضغط وفينيسيوس طالبني بالصبر وساترك الأمور تسير بشكل طبيعي".
واستطرد قائلا :"نحن بحاجة دائمة إلى التحسن وفينيسيوس لعب عامه الأول مع الريال وسيتالق معه الموسم المقبل وكذلك أنا اسجل الكثير من الأهداف".
وأردف قائلا :"أنا مهاجم سريع مثل روبينيو ونيمار، اتشابه معهما قليلا واحب اللعب على الأطراف وليس لي مركز محدد".
وواصل :"أتمنى اللعب مع الجميع هازارد وبنزيما وفينيسيوس ومارسيلو واعلم أن الأمر سيكون صعبا في الموسم الأول في أوروبا ".
واختتم رودريجو تصريحاته قائلاً :"وقعت لريال مدريد في 20 دقيقة لأني اخبرت عائلتي ووكلائي بأني أريد اللعب لهذا النادي".