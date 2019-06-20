رياضة | رودريجو : اشبه روبينيو ونيمار ووقعت لريال مدريد في 20 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجو : اشبه روبينيو ونيمار ووقعت لريال مدريد في 20 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف رودريجو جوس نجم ريال مدريد بأن طريقة لعبه تشبه كلا من روبينيو ونيمار، كما كشف بأنه وقع للملكي في 20 دقيقة فقط.



وقال رودريجو عقب انضمامه للملكي :" سعيد بالانضمام لريال مدريد، بالنسبة لي إنه حلم وهذا اسعد يوم في حياتي وطريقتي في اللعب تشبه نيمار كثيرا".



وأضاف :"لقد تحدثت مع فينسيوس جونيور عندما كنا في منتخب البرازيل للشباب، ريال مدريد يملك أفضل اللاعبين في العالم وانا تحت تصرف النادي سواء باللعب للفريق الأول أو الكاستيا".



وتابع :"يوجد الكثير من الضغط وفينيسيوس طالبني بالصبر وساترك الأمور تسير بشكل طبيعي".

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واستطرد قائلا :"نحن بحاجة دائمة إلى التحسن وفينيسيوس لعب عامه الأول مع الريال وسيتالق معه الموسم المقبل وكذلك أنا اسجل الكثير من الأهداف".



وأردف قائلا :"أنا مهاجم سريع مثل روبينيو ونيمار، اتشابه معهما قليلا واحب اللعب على الأطراف وليس لي مركز محدد".



وواصل :"أتمنى اللعب مع الجميع هازارد وبنزيما وفينيسيوس ومارسيلو واعلم أن الأمر سيكون صعبا في الموسم الأول في أوروبا ".



واختتم رودريجو تصريحاته قائلاً :"وقعت لريال مدريد في 20 دقيقة لأني اخبرت عائلتي ووكلائي بأني أريد اللعب لهذا النادي".