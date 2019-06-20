رياضة | نيمار يستعد للعودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يستعد للعودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وسائل إعلام إسبانية بأن عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية باتت قريبة تحديداً بعد التصريحات الأخيرة لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.



وأفادت قناة جول التلفزيونية الإسبانية بأن النجم البرازيلي اتصل بمالك منزله القديم في برشلونة، حيث بدأ في البحث عن منزل جديد له في كتالونيا.



وأشارت القناة الإسبانية إلى أن سبب رغبة نيمار في الحصول على منزل في برشلونة غير معلوم حتى الآن، من حيث إذا كانت من أجل العودة للفريق أو مجرد استثمار أو أنه يرغب بالذهاب صيفًا إلى برشلونة عندما يرغب في ذلك.



وكشفت القناة الإسبانية بأن مالك منزل نيمار السابق أبلغه أن منزله لا زال متاحًا ولكن ليس للإيجار بل بعقد شراء دائم.