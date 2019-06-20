رياضة | أجيري يرفض الإفصاح عن حارس مصر في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يرفض الإفصاح عن حارس مصر في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الإفصاح عن اسم حارس مصر فب بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري في مصر.



وقال أجيري في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم : "أنا أعرف جيدًا من سيحرس عرين المنتخب في البطولة ولكن الكشف عنه سيكون يوم مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي".



واختتم أجيري تصريحاته قائلاً : " جميع اللاعبين جاهزين للبطولة وهناك منافسة شرسة بينهم من أجل حجز مكان أساسي فى تشكيلة المنتخب سواء فى مباراة زيمبابوي أو غيرها".



يذكر أن منتخبنا سيبدأ البطولة بمواجهة زيمبابوي الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي.