رياضة | أجيري يحسم مركز قلب الدفاع في أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يحسم مركز قلب الدفاع في أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني مركز قلب الدفاع لباهر المحمدي نجم الإسماعيلي في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر نهاية الأسبوع الجاري.



وتعتبر حظوظ المحمدي أكبر للمشاركة برفقة أحمد حجازي في دفاع الفراعنة، حيث يثق أجيري في إمكانياته بشكل أكبر عن محمود علاء أو محمود حمدي الونش ثنائي الزمالك بسبب سرعته.



يذكر أن المحمدي شارك مع المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019