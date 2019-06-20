رياضة | نيمار يهدد نجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يهدد نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي تصريحات صحفية أدلى بها كاسيميرو لصحيفة ماركا أكد أن نيمار لاعب كبير وقادر على أن يحدث الفارق لصالح أي فريق يمثله ويلعب له.
وأضاف " في حالة عودته إلى البلوجرانا سيكون ذلك أمر معقد بالنسبة لنا في الريال لأنهم سيكونوا قد حصلوا على لاعب آخر مهم بجانب ليونيل ميسي.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تنبأت بعودة نيمار إلى برشلونة الصيف الجاري وأن الفريق بدأ في مفاوضات جادة لإستعادة اللاعب الذي رحل قبل موسمين صوب قلعة حديقة الأمراء.
وبسؤاله عن الصفقات الجديدة التي أبرمها الملكي أكد كاسيميرو أن الفريق دائماً ما يأتي بلاعبين كبار على قدر عالي مثل هازارد ورودريجيو ونرحب بهم جميعاً معنا ونسعى إلى أن يتجانسوا سريعاً.