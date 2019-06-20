رياضة | نيمار يهدد نجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يهدد نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي كاسيميرو نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أن عودة مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى فريقه السابق برشلونة سيمثل مشكلة كبيرة للملكي.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها كاسيميرو لصحيفة ماركا أكد أن نيمار لاعب كبير وقادر على أن يحدث الفارق لصالح أي فريق يمثله ويلعب له.

وأضاف " في حالة عودته إلى البلوجرانا سيكون ذلك أمر معقد بالنسبة لنا في الريال لأنهم سيكونوا قد حصلوا على لاعب آخر مهم بجانب ليونيل ميسي.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تنبأت بعودة نيمار إلى برشلونة الصيف الجاري وأن الفريق بدأ في مفاوضات جادة لإستعادة اللاعب الذي رحل قبل موسمين صوب قلعة حديقة الأمراء.