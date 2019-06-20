في وجود ميسي.. الأرجنتين تفشل مجددًا وتُصعب موقفها بالتعادل مع باراجواي

فشل منتخب الأرجنتين في الفوز علي نظيره باراجواي، واكتفي بنتيجة التعادل بهدف لكل منهما ، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في كوبا امريكا.

جاء هدف التقدم للباراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 36، وتعادل ميسي للارجنتين من ركلة جزاء بفرمان من الفار في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الأرجنتيني نقطة واحدة في المجموعة الثانية محتلاً المركز الأخير مع المنتخب القطري، فيما يتربع منتخب كولومبيا علي الصدارة بـ 6 نقاط، وجاء منتخب باراجواي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

ونجح فرانكو أرماني حارس مرمري منتخب الارجنتين في التصدي لركلة جزاء في الشوط الثاني ليحافظ علي نتيجة التعادل الايجابي لهدف كل من المنتخبين.

ويحتاج الأرجنتين الفوز علي المنتخب القطري في المباراة القادمة، وخسارة باراجواي من كولومبيا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة، من أجل التأهل لدور الثمانية بكوبا أمريكا.