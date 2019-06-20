شكرا لقرائتكم خبر عن الصنيع يثير الاتحاديين بـ«سنابة القرد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أثارت «سنابة» بثها نائب رئيس نادي الاتحاد السابق حمد الصنيع الجدل في الأوساط الاتحادية، خصوصا أنها جاءت بعد تنصيب أنمار الحائلي رئيسا لعميد الأندية أمس الأول، وهو الأمر الذي فسره عدد من الجماهير ومهتمون بالوسط الرياضي بأنها رسالة مبطنة من الصنيع لإدارة الحائلي تنبئ عن انقسام الصف الاتحادي، وتعطي إيحاء بعدم نجاح الإدارة الجديدة كونها تحمل عبارة «هي دقني لو فلحتوا»، وهو ما نفاه حمد الصنيع في حديثه لـ«الخليج 365»، لافتا إلى أن «السنابة» المنشورة عادية جدا ولا تحتاج إلى تفسير أو تعليق، مبينا أن من أراد تقديم سوء الظن لن ينتظر التوضيح.

وأضاف الصنيع: «الصورة نزلت بحسابي في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، ولكن هناك من اختارها ونقلها وفسرها بطريقة تمثله وتتوافق مع تفكيره، علما بأني أبث عبر حسابي الخاص في السناب صورا متنوعة بصفة يومية وبأعداد كثيرة ما بين صور عادية وأخرى التقطها بعدسة الجوال لمناظر من رحلتي الخاصة خارج المملكة».

وختم الصنيع حديثه: «أنا خارج البلاد من أواخر شهر رمضان المبارك في إجازة خاصة وبعيد عن أجواء الانتخابات التي دارت في النادي، وهو السبب الرئيسي في عدم حضوري للجمعية العمومية والمعايدة التي أقيمت ثالث أيام عيد الفطر المبارك في الصالة المغلقة بالنادي».

يذكر أن الصنيع كتب في حسابه الشخصي بـ«تويتر»، بعد الجدل المثار، عبارة تمنى فيها التوفيق لإدارة أنمار الحائلي، قال فيها: «يوم جديد، وصفحة أخرى تفتح لكتابة قصة مجد لنادينا بقيادة الأخوين أنمار الحائلي وأحمد كعكي وزملائهم في مجلس الإدارة، الثقة فيكم كبيرة وأنتم أهل لها لإسعاد أعظم جمهور».