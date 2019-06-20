إدارة أزهر تعيد ترتيب البيت الوحداوي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كشف لاعب نادي الوحدة عبدالإله المالكي لـ«الخليج 365» بأنه تبقى أقل من شهر على دخوله فترة الـ 6 أشهر الحرة وقد تلقى عرضا للتجديد من إدارة حاتم خيمي، ومكالمة هاتفية من إدارة سطان أزهر التي سوف يتم تنصيبها يوم (السبت) القادم، وقال بأن العرض جيد ومقنع ولكن هناك جزئية ضمن العقد لا بد من التفاهم حولها مع الإدارة والتوصل إلى حل، وأضاف، «أنا مرتاح في الوحدة وأرغب في الاستمرار إذا اتفقنا على كافة جوانب العقد لأن هذا النادي العريق هو من قدمني للساحة كشف لاعب نادي الوحدة عبدالإله المالكي لـ«الخليج 365» بأنه تبقى أقل من شهر على دخوله فترة الـ 6 أشهر الحرة وقد تلقى عرضا للتجديد من إدارة حاتم خيمي، ومكالمة هاتفية من إدارة سطان أزهر التي سوف يتم تنصيبها يوم (السبت) القادم، وقال بأن العرض جيد ومقنع ولكن هناك جزئية ضمن العقد لا بد من التفاهم حولها مع الإدارة والتوصل إلى حل، وأضاف، «أنا مرتاح في الوحدة وأرغب في الاستمرار إذا اتفقنا على كافة جوانب العقد لأن هذا النادي العريق هو من قدمني للساحة الرياضية ويجب علينا كوحداويين أن نلتف حوله ونقدمه للمراكز الأمامية الموسم القادم بعد أن قدم الفريق الموسم المنصرم مستوى جيدا أجبر خصومه على احترامه والإشادة بتطوره الفني». ومن جهة أخرى، تعكف إدارة سلطان أزهر على صياغة مستقبل فريقها الأول وتقديمه الموسم القادم بشكل فني مختلف، إذ تدرس حاليا ملفات عدد من المدربين العالميين من أوربيين وآسيويين، وخطة إعداد داخلية وخارجية وتبحث بعناية عن جهاز فني محلي ولاعبين أجانب ومحليين وسوف توقع خلال الأسبوع القادم مع حارس نادي وفاق سطيف مصطفى بن زغبة لمدة عام بديلا للحارس المصري محمد عواد.



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