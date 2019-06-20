شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يؤجل فرحة «السيلساو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أجل المنتخب البرازيلي حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا للجولة الأخيرة بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فجر (الأربعاء)، بمدينة سلفادور، وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً، إذ ألغى الحكم التشيلي خوليو جونزاليس 3 أهداف للسيليساو، وسط اعتراض من البرازيليين. وهذا هو التعادل الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا بالبطولة، مقابل 6 انتصارات للسامبا، بينما لم ينجح فريق العنابي اللاتيني في الفوز بأي مباراة. وتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد انتهاء مباريات الجولة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب بيرو، الذي تغلب على بوليفيا 3-1، قالباً تأخره لفوز، إذ احتل منتخب فنزويلا المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد. ويلتقي منتخب البرازيل نظيره بيرو في الجولة الثالثة، فيما يلعب منتخبا فنزويلا وبوليفيا وجهاً لوجه مساء (السبت) القادم.

من جانب آخر، يسعى منتخب الأوروغواي لحجز بطاقة التأهل وهو يلتقي منتخب اليابان بعد فوزه بأول مبارياته على الإكوادور برباعية نظيفة، في وقت واصل منتخب الأوروغواي استعداداته للمباراة بغياب لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي ماتياس فيسينو، الذي انتهى دوره في البطولة بعد إصابته بتمزق في الأنسجة. ويتقاسم منتخب الأوروغواي صدارة المجموعة الثالثة مع تشيلي، التي فازت بالنتيجة نفسها على اليابان، إذ سيبحث خلال مباراة «الساموراي» عن تأكيد التأهل لدور الثمانية، وهو ذات الهدف الذي يسعى له حامل اللقب تشيلي الفائز بذات نتيجة الأوروغواي على اليابان، ويسعى لتأكيد تفوقه وهو يقابل الإكوادور الجريح فجر غدٍ (الجمعة).