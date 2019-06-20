شكرا لقرائتكم خبر عن النهدي.. رصانة مهنية وأناقة إعلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بتعيينه مديراً للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، يشرع الزميل عبدالعزيز النهدي أبواب مرحلة إعلامية جديدة، محفوفاً بتطلعات جماهير القلعة الخضراء، ومطوقاً بأمانيهم في تطوير السياسة الإعلامية للنادي بما يحفظ حقوقه ويوائم النقلة النوعية المنتظرة، عبر خطاب إعلامي قوي رصين يعكس مكانة النادي وشعبيته الجارفة.

استهل الزميل النهدي مشواره المهني، في صحيفة النادي العكاظية، وتدرج فيها محرراً ومشرفاً للرياضة العالمية، وسكرتيراً للتحرير ثم مشرفاً على طبعتها التحريرية الأولى، قبل أن يتفرغ للدراسة الجامعية وللكتابة اليومية عبر عموده الصحفي في جريدتي الرياضي والنادي، ليصبح بعدها ناقداً حصرياً في برنامج أكشن يا دوري.

حصل على درجة البكالوريس في الإعلام، ثم الماجستير في إدارة المعلومات، وله إصدار بعنوان «عطر زيدان».

حصل على العديد من الجوائز في مسيرته التعليمية والعملية.