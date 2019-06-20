شكرا لقرائتكم خبر عن المالك: وقتي ضيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

قال رئيس النصر السابق سلمان المالك إن خدمة «العالمي» شرف يتمناه كل نصراوي، إلا أنه لا يملك الوقت حاليا للإشراف على النادي ومسؤولياته. وأضاف المالك في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي»، مضيفا: «خدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى».

من جهتها، أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، فتح البرنامج الانتخابي الثالث بعد انقضاء البرنامجين السابقين دون تقدم أي مرشح لرئاسة نادي النصر، إذ ستبدأ اللجنة بفتح الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وقيد الناخبين، وتستمر خمسة أيام، وستستغرق مرحلة فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين 3 أيام، تبدأ الجمعة 28 يونيو، وتنتهي الأحد 30 يونيو، وخصصت اللجنة الأول من يوليو لاستقبال الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين، وخصصت 48 ساعة للنظر في الطعون، على أن تعلن الخميس 4 يوليو القائمة النهائية للمرشحين والناخبين،فيما تعقد الجمعية العمومية السبت 6 يوليو، وبعدها بيوم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، ويتم النظر في تلك الطعون خلال 3 أيام ابتداءً من الاثنين 8 يوليو.