شكرا لقرائتكم ماركو جيامباولو يخلف غاتوزو في ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميلان الإيطالي في بيان يوم الأربعاء، إنه عين ماركو جيامباولو مدربا جديدا للفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسيحل جيامباولو (51 عاما)، الذي قاد سامبدوريا في ثلاثة مواسم سابقة، محل جينارو غاتوزو بعد أن ترك الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح البيان: سينقل ميلان قيادة الجهاز الفني إلى ماركو جيامباولو بدءا من أول يوليو 2019 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021 مع إمكانية التمديد حتى 30 يونيو 2022.