الآن نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي اليوم الخميس في الجولة الثانية والحسم يتأجل للجولة الأخيرة

نعرض نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم، يدخل المنتخب الأرجنتين صباح اليوم في غمار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا امريكا التي تحتضنها البرازيل حاليا حيث مواجهة الباراجواي المهمة للغاية بالنسبة لرفقاء ليونيل ميسي المُطالبون بالفوز ولا شئ غيره لتعويض الخسارة المفاجئة التي حدثت في افتتاحية مبارياتهم أمام كولومبيا بهدفين مقابل لاشئ.

نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي

وتنطلق المواجهة كما اعتاد الجميع على مواعيد مباريات الكوبا في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية والنصف بتوقيت القاهرة، حيث سيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت beIN MAX 3HD بتعليق من المتميز والمُحبب لكثير من الجماهير العربية عصام الشوالي.

نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي:

بداية المباراة

مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الأول والتعادل السلبي مسيطر وسط جدال كروي في وسط الملعب

نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم باراجاوي بهدف سانشيز من تسديدة سكنت الزاوية اليسرى

الدقيقة 57: ميسي يسجل هدف التعادل من خلال تنفيذ ركلة جزاء حسمها الفار

الارجنتين وباراجواي

وعن هذا اللقاء فقد تحدث المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني سكالوني أنه بعد الخسارة من كولومبيا فهو يعتبر أن التانجو لم يبدأ البطولة بعد، وستكون البداية اليوم فاللاعبون يعرفون جيدا أن لهم مبارتين في المجموعة وعليهم تحقيق النقاط بها للتأهل للدور القادم وأكد أن سبب عدم اعلان تشكيلته مبكرا كما هو معتاد بسبب عدم الجاهزية البدنية لبعض اللاعبين.