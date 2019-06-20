الأرجنتين تتعادل مع باراجواي وتتحصل على النقطة الأولى لها من جولتين وميسي يُسجل

يتجدد اللقاء اليوم بمواجهة قوية بين الأرجنتين بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي مع باراجواي، ويسعى النجم الأرجنتيني ميسي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد الهزيمة التي تعرض لها خلال المباراة السابقة من كولومبيا، وتُعد مباراة اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2019.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والرابعة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة على beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD، ويُعلق على اللقاء كلاً من عصام الشوالي ومحمد الكواليني.

نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي

تتصدر كولومبيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط تحصلت عليها بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية، ويأتي في المركز الثاني باراجواي والثالث قطر قبل انطلاق مباراة اليوم بعد التعادل مع باراجواي، تتذيل الأرجنتين المجموعة بعد الخسارة من المنتخب الكولومبي بهدفين.

الدقيقة 5: الأرجنتين تُحاول إحراز الهدف الأول وضغط متواصل

الدقيقة 25: ميسي يتألق والأرجنتين تُضيع فرصة الهدف الأول لها في اللقاء

الدقيقة 37: باراجواي تتقدم بهدف على الأرجنتين

الدقيقة 57: ميسي يُسجل من ضربة جزاء هدف التعادل للأرجنتين

الدقيقة 60: حارس مرمى الأرجنتين يتصدى لركة جزاء ويمنع الهدف الثاني

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.