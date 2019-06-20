ميسي يحفظ أمل التانجو: نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم والفرصة الأخيرة أمام العنابي

نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي، في لقاء عودة الثقة ليس للفريق الأرجنتيني فحسب بل لتصحيح العلاقة مع جمهور التانجو التي اهترزت مؤخرا مرة أخرى بعد آداء ضعيف امام المنتخب الكولومبي في المباراة الأولى في المجموعة الثانية التي خسرتها الأرجنتين بثنائية في الشوط الثاني جعلتها متذيلة ترتيب المجموعة قبيل انطلاقة المباراة اليوم

نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي

الأرجنتين ستواجه اليوم تحديا صعبا للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت نفسها فيه بخسارتها وأصبحت ملزمة بتحقيق الانتصار اليوم بأي طريقة وأيضا تقديم عرض قوي بعد الانتقادات السلبية التي طالت لاعبي الفريق لاسيما قائد المنتخب ميسي الذي طالما تحدث اللاعبين حول رغبتهم في مساعدته للتويج بالبطولة

تشكيل منتخب الارجنتين اليوم: ماركيسن، تاجليافيكو، أوتامندي، بيزيلا، كاسكو، لو سيلسو، باريديس، بيريرا، دي باول، مارتينيز، ميسي.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الباراجواي بهدف نظيف سجله ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37 وحارس المنتخب الأرجنتيني يتلقي انذار ومطالبة من لاعبي البارجاواى بطرده بعد مخالفة في منتصف الملعب اثر خروج وتلقي كرة خاطئ

الدقيقة 57: ليونيل ميسي يسجل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1

مباراة الارجنتين وباراجواي

وتحديث سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد عن مواطنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ ليونيل ميسي مؤكدا انه لديه المهارة والقدرة على قلب معطيات أي مباراة ولكن يجب على زملائه داخل الملعب مساعدته من خلال أن يؤمنوا بقدراتهم ومهارتهم وأن يؤدوا أدوارهم بشكل جيد.

وكانت كولمبيا نجحت في الفوز على منتخب قطر في مباراة الجولة الثانية ورفعت رصيدها للنقطة السداسة وصعدت رسميا للدور القادم لتترك بقية المنتخبات في صراع على بطاقات التأهل