“أعرف” جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019| مباريات مصر في...

تعرف على جدول مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2019 وباقي التفاصيل، والمنتظر أن تنطلق أولى مباريات المجموعة الأولى يوم الافتتاح 19 يوليو 2019، وهي مباراة مصر وزيمبابوي، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء، وستقام مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض 6 ملاعب، وهم استاد السويس، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد القاهرة الدولي، استاد الإسماعيلية، استاد الإسكندرية، وبخصوص مباريات المجموعة الأولى من البطولة، فستقام على أرض استاد القاهرة الدولي، وتضم المجموعة 1 كلا من مصر وأوغندا والكونغو وزيمبابوي، وحاز شعار أو تميمة بطولة أفريقيا 2019 على إعجاب الكثير من الناس، وهو الطفل توت المستوحى من توت عنخ آمون، وبالطبع هي فكرة جيدة للغاية ويبدو مظهره ملفت للنظر وفكرة مختلفة، والجدير بالذكر زيادة عدد المنتخبات في النسخة الثانية والثلاثون من كاس افريقيا، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة هذا العام 24 منتخب.

وتختلف أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 فحضور المباريات التي يلعب بها المنتخب المصري، أزيد قليلا في السعر عن باقي المباريات، فسعر الدرجة الثالثة 150 جنيه، وسعر الدرجة الثانية 400 جنيه، وسعر الدرجة الأولى 600 جنيه، وسعر الدرجة الأولى علوي 500 جنيه، والمقصورات 2500 جنيه، أما أسعار باقي مباريات بطولة أمم أفريقيا فهي 100 جنيه للدرجة الثالثة، و 300 جنيه للدرجة الثانية، و 500 جنيه للدرجة الأولى، ويتم حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com، بعد الحصول على بطاقة التشجيع Fan iD وذلك بعد تسجيل الدخول على الموقع.

مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2019

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تنقسم بطولة أفريقيا 2019 إلى 6 مجموعات، وكل مجموعة تضم أربع منتخبات، وتقام كل مباريات مجموعة على استاد معين، فمثلا مباريات المجموعة الأولى تقام على استاد القاهرة الدولي، وتنقسم المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: أوغندا، الكونغو، مصر، زميمبابوي.

المجموعة الثانية: مدغشقر، بوروندي، نيجيريا، غينيا.

المجموعة الثالثة: كينيا، تنزانيا، السنغال، الجزائر.

المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا، ناميبيا، المغرب، كوت ديفوار.

المجموعة الخامسة: موريتانيا، أنجولا، تونس، مالي.

المجموعة السادسة: غانا، غينيا، الكاميرون، بينين.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019

بعض القنوات ستقوم بنقل مباريات كأس أفريقيا 2019 وعلى رأسهم قناة Bein sports HD، وهي الوكيل الحصري لحقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط، وستنقل قناة تايم سبورت المصرية المباريات ولكن على التردد الأرضي وليس الفضائي، كما يمكن متابعة مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2019 وباقي المباريات عبر الإنترنت، وأيضا عبر خدمة متابعة “جوجل” للمباريات بشكل مباشر.