كتب: محمد محجوب
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رسميًا عن مد فترة القيد الأفريقي، في الدوري المصري، بعد فترة كبيرة من إثارة الجدل حول هذا الأمر، خلال الآونة الأخيرة.
وقال شوبير، في برنامد سوبر تايم، عبر قناة تايم سبورت: "رسميًا مد فترة القيد الأفريقي، في جمهورية مصر العربية فقط، حتى يوم 31 يوليو المقبل".
تعليق هاني أبو ريدة على مد فترة القيد
وفي نفس السياق، علق هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، علىمد فترة القيد قائلًا: " ده كان مطلب النادي الأهلي وده...
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا| مد فترة القيد الإفريقي ليوم 31 يوليو.. وأبو ريدة معلقًا: الحمد لله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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