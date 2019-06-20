أبو ريدة: أجيري قلبه زي الحديد.. وأنا اللي طلبت ضم وليد سليمان والسعيد

يوسف شعبان
أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019، أنه عقد أكثر من جلسة مع المكسيكى خافيير أجيرى في الأيام الماضية،
للوقوف على الجاهزية الفنية للمنتخب الوطنى، لخوض غمار منافسات البطولة، وقدرة الفريق على التأهل للأدوار النهائية واستعادة اللقب الأفريقى.
وقال أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية على شاشة تايم سبورت، أن أجيرى أكد له أنه ذاكر جيدا منافسى مصر في المجموعة الأولى .
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