مروان محسن: أحب اللعب في الأجواء الجماهيرية.. ولا ألتفت للنقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مروان محسن، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، إنه يتعامل مع النقد بصورة عادية بعدما كان يهتم به ولكنه الأن لم يعد يلتف لذلك ويدع الكل يتحدث كما يريد.

وأضاف مروان ـ خلال لقاء أُجري معه ببرنامج اللعيب ـ :"أي مدرب يأتي يراني في المران أتدرب بكل جدية ويدفع بي لأنه يراني أتدرب جيدًا وليس حبًا لي.. هناك فترات أشارك وأخرى لا ولكنني أعوض ذلك في المران حتى أكون جاهزًا دائمًا والقرار بيد المدير الفني".

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وتابع مهاجم الأهلي حديثه:"أحب اللعب في الأجواء الجماهيرية سواء مع النادي أو المنتخب وسأفعل كل ما بوسعي مع المنتخب رفقة زملائي وإن شاء الله نتوّج بالبطولة".

وتستهل مصر بطولة كأس أمم أفريقيا ـ التي تستضيف نسختها المقبلة ـ بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو.

وأتم مروان حديثه بالتشديد على أهمية الحضور الجماهيري لدعمهم خلال المباريات في كأس الأمم، والإشارة إلى إن اللاعبين جميعًا سيكونون على قدر المسؤولية.