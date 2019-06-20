محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالصور.. المنتخب يخوض مرانه بالكلية الحربية استعدادا لزيمبابوي
رسالة جلال للاعبي الزمالك.. والكشف عن كواليس المعسكر
تقرير.. "كان 2019" نقطة تحول في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
بالفيديو.. الخطيب في مران منتخب مصر
تقارير: فاطمة سامورا ستقود لجنة من "فيفا" لإدارة أزمة "كاف"
كأس الأمم الإفريقية.. إصدار جديد عن تاريخ المسابقة
ظهور صلاح.. ذا صن تختار التشكيل الأفضل في تاريخ أفريقيا بالبريميرليج
تقليل مدة الاستشفاء وسرعة العودة للملاعب.. جهاز طبي جديد للمنتخب لعلاج الإصابات
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. رسالة جلال للاعبي الزمالك.. الخطيب يظهر في مران المنتخب.. و إصدار جديد عن كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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