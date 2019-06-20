لحظة بلحظة.. كوبا أمريكا.. الأرجنتين 1 - 1 باراجواي ..ميسي يٍُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبقى ليونيل ميسي على أمال منتخبه الأرجنتين في التأهل للدور التالي من بطولة كوبا أمريكا بتسجيله هدف التعادل أمام منتخب باراجواي خلال المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ضمن الدور الثاني من البطولة.

منتخب باراجواي تقدم في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بعدما حوّل ريتشارد سانشيز عرضية وصلت له أمام منطقة الجزاء إلى هدف، قبل أن يلجأ حكم المباراة لتقنية "VAR" في الدقيقة 52 من الشوط الثاني ليحتسب ركلة جزاء للأرجنتين سددها ميسي بنجاح في الدقيقة 57.

وكاد منتخب باراجواي أن يتقدم مرة ثانية في الدقيقة 62 ولكن تصدى أرماني حارس مرمى الأرجنتين لركلة الجزاء التي سددها صاحب الهدف الأول سانشيز لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذا التعادل حصد منتخب الأرجنتين نقطته الأولى بالبطولة ليُبقي على أماله في التأهل للدور التالي رفقة كولومبيا المتصدر بـ 6 نقاط، بينما رفع باراجواي رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الثاني.

وإليكم ملخصًا بأحداث المباراة:

بداية سريعة من قبل لاعبي الأرجنتين مع الدقائق الأولى للمباراة ميسي وصلته الكرة في الدقيقة الخامسة على يمين الملعب ليضم بها داخل منطقة الجزاء قبل أن يُخرج دفاع باراجواي تمريرته العرضية.

مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول والضغط الأرجنتيني لازال مستمرًا ولازال دفاع باراجواي صادمًا.

وفي الدقيقة 28 جاءت الخطورة الأولى لمنتخب باراجواي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من جونزاليز أخرجها أرماني لركنية نُفذت داخل منطقة الجزاء ولكن جونزاليز سدد الكرة بقدمه أعلى مرمى الأرجنتين.

في الدقيقة 34 حصل منتخب الأرجنتين على ركلة حرة مباشرة بحدود منطقة جزاء باراجواي سددها ميسي في يد الحارس.

وفي الدقيقة 37 حول ريتشارد سانشيز عرضية وصلت له أمام منطقة الجزاء إلى هدف أول لباراجواي في مرمى الأرجنتين.

وفي الدقيقة 44 حاول حارس الأرجنتين أرماني مراوغة لاعب باراجواي جونزاليز الذي كاد أن يقطع منه الكرة فارتكب حارس التانجو خطئًا حصل عليه على بطاقة صفراء وسط احتجاجات من لاعبي باراجواي ليشهر الحكم بطاقة حمراء له.

الحكم يعلن 4 دقائق وقت بدلًا من الضائع.

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حكم اللقاء يُطلق صافرة نهاية الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم باراجواي بهدف نظيف.

ملخص الشوط الثاني:

انطلاق الشوط الثانية بهجمة سريعة لمنتخب باراجواي أخرجها دفاع الأرجنتين لركنية نُفذت وأبعدها ميسي الذي عاد ليؤمن مرماه مع زملائه.

في الدقيقة 51 كاد أجويرو يتعادل للأرجنتين ولكن الكرة التي أرسلها برأسها تصدت لها العارضة لتصل إلى ميسي الذي يُسددها في يد حارس باراجواي لتخرج إلى ركنية والحكم يلجأ لـ "VAR" ليحتسب ركلة جزاء للأرجنتين بداع لمس مدافع باراجواي الكرة بيده.

وفي الدقيقة 57 سدد ليونيل ميسي ركلة الجزاء بنجاح على يسار حارس باراجواي الذي كاد أن يتصدى لها.

وفي الدقيقة 61 حصل منتخب باراجواي على ركلة جزاء بعد عرقلة من نيكولاس أوتامندي.

في الدقيقة 62 أرماني تصدى لركة الجزاء التي سددها جونزاليز أرضية ضعيفة على يساره.

وفي الدقيقة 66 أجرى سكالوني، المدير الفني للأرجنتين تغيره الأول بشاركة أنخل دي ماريا بدلاً من لواترو مارتينيز.

وفي الدقيقة 76 وصلت تمريرة دي بول لزميله ميسي داخل منطقة الجزاء ولكنها سددها خارج المرمى.

مرور 90 دقيقة ولازال التعادل مستمرًا بعد سيطرة متبادلة على الكرة في الدقائق العشر الأخيرة.

حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدلاً من الضائع.

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.