اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر (ميسي ينهار) هدف أول لباراجواي يلا شوت ستار messi NoW

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يسعى منتخبي الأرجنتين وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 دور المجموعات الجولة الثانية، يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء ضد باراجواي حيث تقام في الساعات الأولى من فجر الخميس مباراة الارجنتين ضد باراجواي والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة لايف البث الحي مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي يلا شوت بث مباشر بدون تقطيع اون لاين اليوم يواجه منتخب الأرجنتين ضد باراجواي.

مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر (ميسي ينهار) هدف أول لباراجواي يلا شوت ستار messi NoW

وفضل سكالوني عدم الدفع بالثنائي سيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا من بداية المباراة، بعد الخسارة في المواجهة السابقة أمام كولومبيا بثنائية دن رد مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي Argentina vs Paraguay بث مباشر اليوم 20-6-2019كاس الامم لامريكا الجنوبية 2019 الكوبا مباراة ميسي اليوم المجموعة الثانية.

مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر (ميسي ينهار) هدف أول لباراجواي يلا شوت ستار messi NoW

وأعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيلة الفريق ويقوده ميسي حتى يحصل على الفوز الاول لهم

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وجاءت التشكيلة بالكامل كالآتي:

في حراسة المرمى: أرماني.

في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيلا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيجو.

في خط الوسط: روبيرتو بيرييرا – جيوفاني لو سيلسو – ليوناردو باريديس.

في خط الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – رودريجو دي بول.

مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر (ميسي ينهار) هدف أول لباراجواي يلا شوت ستار messi NoW