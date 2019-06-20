رياضة | ترتيب المجموعة الثانية بعد تعادل الأرجنتين مع باراجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب المجموعة الثانية بعد تعادل الأرجنتين مع باراجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب الأرجنتين مع منتخب باراجواي، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وفاز منتخب كولومبيا على منتخب قطر، بنتيجة هدف نظيف أحرزه دوفان زاباتا في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي :- 1- كولومبيا 6 نقاط. Advertisements 2- باراجواي نقطتين. 3- قطر نقطة واحدة. 4- الأرجنتين نقطة واحدة.