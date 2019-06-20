رياضة | الأرجنتين تخطف نقطة التعادل من باراجواي بكوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تخطف نقطة التعادل من باراجواي بكوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف منتخب الأرجنتين تعادلا مثيرا من منتخب باراجواي، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل ريتشارد سانشيز الهدف الوحيد لمنتخب باراجواي في الدقيقة 37 من الشوط الأول، بينما تعادل منتخب الارجنتين في الدقيقة 57 عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء.