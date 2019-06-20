رياضة | موعد مباراة مصر وزيمبابوي 21-6-2019 في افتتاح كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وزيمبابوي 21-6-2019 في افتتاح كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وإليكم تردد قناة تايم سبورت الفضائي والأرضي الناقلة لمباريات كاس إفريقيا 2019 مجانا، من اجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة، وكل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر:

- تردد قناة تايم سبورت الفضائي:

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تايم سبورت (نايل سات) 11449 معدل الترميز 27500

- تردد قناة تايم سبورت الأرضي:

تايم سبورت .. تردد UHF 32علي البث الأرضي فقط

وستقام مباراة مصر ضد زيمبابوي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، والتاسعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت مصر، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، على أرضية استاد القاهرة الدولي.