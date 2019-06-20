رياضة | بعد مرارة الخسارة.. منتخب قطر يتلقى صفعة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مرارة الخسارة.. منتخب قطر يتلقى صفعة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عانى منتخب قطر الأول لكرة القدم من مراراة الخساراة أمام نظيره كولومبيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتلقى منتخب قطر صفعة جديدة، بعدما تلقى لاعبه عصام ماديبو البطاقة الصفراء في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر اللقاء، ليغيب عن مباراة الأرجنتين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما سبق للاعب الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الفريق أمام باراجواي.

ومن الجدير بالذكر أن كولومبيا ضمنت تأهلها لدور الثمانية، عقب فوزه للمباراة الثانية على التوالي، بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة.