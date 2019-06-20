المثلوثي يقترب من العدالة السعودي

تلقى الحارس التونسي أيمن المثلوثي عرضًا من نادي العدالة السعودي، الذي سيشرف على تدريبه خلال الموسم الجديد مواطنه إسكندر القصري.

ووافق المثلوثي على العرض المقدم له، بعد أن اقترب من فسخ تعاقده مع النادي الإفريقي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ومن المنتظر أن يوقع أيمن المثلوثي خلال الأيام المقبلة عقدا مع العدالة، ليخوض بذلك التجربة الثانية في السعودية، بعدما لعب للباطن من قبل.