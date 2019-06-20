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المثلوثي يقترب من العدالة السعودي

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تلقى الحارس التونسي أيمن المثلوثي عرضًا من نادي العدالة السعودي، الذي سيشرف على تدريبه خلال الموسم الجديد مواطنه إسكندر القصري.

ووافق المثلوثي على العرض المقدم له، بعد أن اقترب من فسخ تعاقده مع النادي الإفريقي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ومن المنتظر أن يوقع أيمن المثلوثي خلال الأيام المقبلة عقدا مع العدالة، ليخوض بذلك التجربة الثانية في ، بعدما لعب للباطن من قبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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