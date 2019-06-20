شكرا لقرائتكم هاني أبوريدة: نسعى لإستضافة السوبر الأوروبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، انه يسعى الى اقامة السوبر الأوروبى بإستاد القاهرة كدث كروى وتاريخي بعد الإستعدادات التى أظهرتها الدولة المصرية للكان.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباَ.

أضاف هاني أبوريدة خلال استضافته بقناة تايم سبورت ان مصر قادرة على تنظيم السوبر الأوروبى لكن علينا الانتظار حتى يرى العالم التنظيم الذى تقوم به مصر والصورة المشرفة التى ستظهر عليها مصر فى البطولة القارية.

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وقال هاني أبوريدة أن مصر بحاجة الى ملاعب قوية على غرار استاد القاهرة بالأماكن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان وغيرها من المدن للإستفادة من إمكاناتها حال رغبة الدولة فى السعى لإستضافة بطولة كأس العالم على مستوى الكبار.

وكشف أبوريدة على أن ما تظهره مصر من استعدادات يؤكد أننا نقدم أنفسنا كدولة قادرة على استضافة أكبر الأحداث فى العالم.