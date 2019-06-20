مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019| مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية...

جدول مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 المنتظرة من بشدة من عشاق كرة القدم، والذي يبدأ منذ يوم 21 يونيو 2019 وحتى يوم 19 يوليو 2019، وستقام بطولة أفريقيا على أرض 6 ملاعب في مصر وهم ” استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد القاهرة الدولي، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، استاد السويس”، وتقام مباريات كل مجموعة على واحد من الملاعب السابقة، تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 هذا العام على أرض مصر، وذلك بعد سحب ملف الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها، وتستعد مصر جيدا لاستقبال البطولة على أرضها، كما اتاحت إمكانية حجز تذاكر المباريات من خلال موقع تذكرتي دوت كوم، والذي يتيح إمكانية الحجز من خلال الإنترنت بسهولة، فيتم في البداية الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول، والحصول على رقم خاص لإتمام عملية الشراء وبعد حصول المشجع على بطاقة التشجيع، يمكنه حجز أي تذاكر للمباريات.

ويرجى العلم بأن غالبية تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، قد نفذت كما تم الإعلان عن بدء حجز تذاكر نصف النهائي والنهائي من يوم الخميس، على أن تكون أسعار التذاكر الخاصة بحضور مباريات المنتخب المصري كالتالي” 150جنيه للدرجة الثالثة، 400 جنيه للدرجة الثانية، 600 جنيه للدرجة الأولى، 500 جنيه للدرجة الأولى علوي، 2500 جنيه للمقصورات، أما أسعار تذاكر باقي مباريات بطولة أفريقيا كالتالي” 100 جنيه درجة ثالثة، 300 جنيه درجة ثانية، 500 جنيه درجة أولى.

مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

ستقام المباراة الأولى لمنتخب مصر في يوم الافتتاح 19 يونيو 2019، وموعد المباراة في العاشرة مساء بين مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، والكثير من الناس يتساءل حول التشكيل النهائي للمنتخب المصري المشارك في البطولة وهو ” محمد صلاح، عمر جابر، أحمد على كامل، محمد النني، أحمد حجازي، أحمد الشناوي، عمر جابر، أحمد حجازي، عبد الله السعيد، أحمد المحمدي، وليد سليمان، أحمد حسن كوكا، مروان محسن، طارق حامد، محمود علاء، محمود عبد الرحيم، نبيل عماد، أحمد أيمن منصور، محمود حمدي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، عمر وردة، محمد الشناوي، محمود حسن، علي أحمد”، وفي بطولة هذا العام زادت المنتخبات المشاركة ف كأس افريقيا عن الأعوام الماضية، حيث شارك 24 منتخب في بطولة هذا العام، منهم منتخب الجزائر والمغرب وتونس، كما زادت هذا العام الجوائز المقدمة من الكاف CAF، لتصبح 4.5 مليون دولار للبطل، و 2.5 مليون دولار للوصيف.

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر، معرفة مواعيد مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2019، ويأتي المنتخب المصري في المجموعة الأولى في البطولة، على أن يكون جدول المباريات كالتالي:

مصر× زيمبابوي 21/6/2019 في الساعة العاشرة مساء، استاد القاهرة الدولي. مصر× الكونغو 26/62019 العاشرة مساء، استاد القاهرة الدولي. مصر× اوغندا 30/6/2019 في التاسعة مساء، استاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

مواعيد مباريات المجموعة السادسة

مباريات المجموعة الأولى

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مباريات المجموعة الرابعة

القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا 2018

تأتي على رأس القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 قنوات Bein sports HD، وهي الناقل الحصري للبطولة والحاصلة على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط، لكن هناك قناة أخرى ستقوم ببث مباريات كأس أفريقيا وهي قناة تايم سبورت المصرية ولكن على التردد الأرضي وليس الفضائي، وقناة Sabc1 جنوب أفريقيا، وقناة ايرو سبورت، وسنقدم لكم تردد القنوات بالأسفل.

كأس الأمم الأفريقية 2019 وتقسيم المجموعات

المجموعة الأولى: مصر، اوغندا، زيمبابوي، الكونغو.

المجموعة الثانية: مدغشقر، غينيا، بوروندي، غينيا.

المجموعة الثالثة: كينيا، تنزانيا، الجزائر، السنغال.

المجموعة الرابعة: كوت ديفوار، المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

المجموعة الخامسة: أنجولا، مالي، تونس، موريتانيا.

المجموعة السادسة: غانا، غينيا، بينين، الكاميرون.

تردد قناة Bein sports على النايل سات

التردد الاستقطاب الترميز 11547 عامودي 27500

تردد قناة تايم سبورت التردد الأرضي 2019 لمتابعة أمم افريقيا

التردد 11449.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.