مواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019| Tunisia matches in the African Cup of Nations.....

جدول مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019 الذي يبحث عنه الكثير من محبي نسور قرطاج، وستنطلق بطولة أفريقيا بعد ساعات قليلة من الآن، حيث تبدأ البطولة من 21 يونيو 2019 حتى يوم 19 يوليو 2019، وتقام البطولة داخل مصر على أرض ستة ملاعب، كل مباريات مجموعة تقام على أرض ملعب محدد، وتضم النسخة الثانية والثلاثون من كأس أفريقيا 24 منتخب، وسيسعى نسور قرطاج للفوز باللقب هذا العام، وحتما ستكون المواجهة بين الفرق قوية للغاية، ويقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من البطولة، في مواجهة مالي وموريتانيا وأنجولا، وحصلت تونس على لقب كأس أمم أفريقيا عام 2004، رغم مشاركتها في البطولة 14مرة، واستطاعت حينها الفوز على المغرب، كما شارك نسور قرطاج في كأس العالم لمدة 5 مرات، وسنقدم لكم في هذا الموضوع، كل ما يخص المنتخب التونسي في البطولة وكيفية شراء التذاكر.

ولكن الخبر المحزن للبعض غياب على معلول عن كأس أفريقيا هذا العام، ولم يتم الإعلان عن أي أسباب من الاتحاد التونسي، وسيقوم كلا من معز بن شريفية و فاروق بن مصطفى ومعز حسن بحراسة المرمى، والخبر السار هو قيام الكاف CAF بزيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم 2019، ليحصل البطل على أربعة ونصف مليون دولار، ويحصل الوصيف على 2 ونص مليون دولار، والفرق في النصف النهائي 2.0 مليون دولار، والفرق في الربع النهائي 800.000 دولار، وعن تميمة بطولة أفريقيا أو الشعار فهو الطفل توت مقتبس من توت عنخ آمون، للتعريف بحضارة مصر العريقة.

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جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

تونس وأنجولا 24/6/2019، 7 مساء تونس ومالي 28/6/2019، 4.30 مساء تونس وموريتانيا 7/2/2019

مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

تقام مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على شكل مجموعات، وكل مجموعة تضم عدد أربع منتخبات، وتقع المغرب في المجموعة الخامسة، مع كلا من مالي، انجولا موريتانيا، وتسعى تونس إلى كسب اللقب هذا العام، ويبدو أنها ستواجه بقوة للفوز بالبطولة.

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حجز تذاكر مباريات بطولة أفريقيا 2019 وأسعارها

يتيح موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com إمكانية حجز التذاكر بشكل سريع، وأيضا الحفاظ على عدم استخدام التذاكر بشكل آخر، فبعد تسجيل الدخول إلى الموقع وكتابة جميع البيانات المطلوبة، والحصول على الرقم الخاص يمكنك بعدها استلام بطاقة التشجيع أو Fan ID، وبعد الحصول عليها يمكنك حجز تذاكر المباريات بسهولة، وسيبدأ حجز تذاكر النصف النهائي والنهائي يوم الخميس المقبل، وتختلف أسعار التذاكر ما بين المنتخب المصري وباقي المنتخبات، حيث أن أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري ترتفع قليلا عن باقي المباريات، ولحضور المباريات التي لا يلعب بها المنتخب المصري، تكون الأسعار 100 جنيه للدرجة الثالثة، و 300 جنيه للدرجة الثانية، و 500 جنيه للدرجة الأولى.