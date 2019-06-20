تعرف على جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس أمم افريقيا 2019| وموعد مباراة أسود الأطلس مع نامبيا في...

جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019 المنتظر أن ينطلق بعد يومين، حيث يبدأ منذ يوم 21 يونيو 2019 حتى يوم 19 يوليو 2019، داخل جمهورية مصر العربية وذلك بعد سحب ملف الكاميرون، لعدم اكتمال البنية التحتية للملاعب وتجهيزاتها، والجدير بالذكر قيام الكاف CAF بزيادة الجوائز المالية في بطولة أفريقيا 2019، حيث يذهب للبطل 4.5 مليون دولار وللوصيف 2.5 مليون دولار، بخلاف جوائز النصف النهائي والربع النهائي، كما زاد عدد الدول المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، ليصل عددهم إلى 24 منتخب مشارك، ويستعد منتخب أسود الأطلس الآن للمواجهة بشراسة في بطولة افريقيا للحصول على اللقب، وفي عام 2017 خرج المنتخب المغربي من بطولة أفريقيا بهدف نظيف أمام مصر، وأيضا أثبت جدارته في بطولة كأس العالم في روسيا، وستقام مباراة واحدة في الافتتاح بين مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء.

ستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض 6 ملاعب وهم” استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد القاهرة الدولي، استاد الإسكندرية، استاد السويس، استاد الإسماعيلية”، وتقام مباريات المجموعة الأولى على استاد القاهرة الدولي، وتقع المغرب في المجموعة الثالثة، مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونايمبيا، وهي تسمى مجموعة الموت وستكون المواجهة بينهم شرسة للغاية، فهم من الفرق القوية في كرة القدم، وستقام مباريات المجموعة الثالثة على أرض استاد السلام.

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مواعيد مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019

سنقدم لكم الآن جدول ومواعيد مباريات المغرب في بطولة أفريقيا 2019، والتي ستكون مع جنوب أفريقيا وناميبيا وكوت ديفوار، وجدول المباريات كالتالي:

مباراة المغرب ونامبيا 23/6/2019 17.30 بتوقيت المغرب مباراة المغرب وكوت ديفوار 28/6/2019 20.00 بتوقيت المغرب مباراة المغرب وجنوب أفريقيا 1/7/2019 19.00 بتوقيت المغرب

تشكيل المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

يضم منتخب المغرب المشارك في بطولة أفريقيا هذا العام، مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين وهم ” ياسين بونو، منير مهند، أحمد التاجناوتي، عبد العال المحمدي، رومان سايس، مروان دا كوستا، مهدي بنعطية، نبيل درار، عبد الحكيم باعدي، يونس عبد الحميد، يونس بلهندى، نصير مزراوي، مبارك بوصوفة، حكيم زياش، كريم الأحمدي، أمين حارث، يوسف آيت بن ناصر، فيصل فجر، سفيان بوفال، مهدي بورابيا، أسامة ادريسي، نور الدين أمرابط، خالد بو طيب، يوسف النصيري”.

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كيف يمكنني شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩

شراء تذاكر مباريات بطولة كأس أفريقيا هذا العام أصبحت سهلة للغاية، فكل ما عليك فتح موقع تذكرتي دوت كوم tazkari.com ، ثم البدء في تسجيل الدخول وكتابة جميع البيانات المطلوبة من الموقع، ثم ستحصل على رقم خاص بالشراء، وبعد أن يتم استلام بطاقة التشجيع Fan ID، وبعد الحصول عليها يمكنك الدخول على صفحتك الخاصة على تذكرتي، ثم حجز المباريات المراد حضورها وسيبدأ حجز مباريات النصف النهائي والنهائي من الخميس المقبل، وعن أسعار التذاكر لمنتخب المغرب فهي” 100 جنيه للدرجة الثالثة، و 300 جنيه للدرجة الثانية، و 500 جنيه للدرجة الأولى”، ويمكنكم مشاهدة مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا عبر الإنترنت أيضا.