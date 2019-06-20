كوبا أمريكا ... كولومبيا تصعق قطر بهدف قاتل وتتأهل إلى دور الـ8

رضا علي

فاز المنتخب الكولومبي على نظيره القطري بهدف دوفان زاباتا في توقيت قاتل الدقيقة 86، في المبارة التي جمعت بينهم علي ملعب "المورمبي" في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ورفعت كولومبيا، التي فازت 2-صفر على الأرجنتين في أول مباراة، رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية وتتأهل إلى دور الـ8, فيما تلعب الأرجنتين ضد باراجوي .

وتملك قطر نقطة واحدة بعد التعادل 2-2 مع باراجواي يوم الأحد وتبقي الفرصة قائمة للعنابي للتأهل لدور الثمانية.