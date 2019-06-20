كوبا أمريكا.. بث مباشر لمباراة الأرجنتين و باراجواي

رضا علي

يلتقي منتخب الأرجنتين مع باراجواي في ثاني مباراة له ضمن فعاليات "كوبا أميركا" المقامة في البرازيل .

وفيما يلي التشكيل المحتمل

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للأرجنتين: أرماني، سارابيا، بيزيلا، أوتاميندي، تاليافيكو، لو سيلسو، جيدو رودريجيز، باريديس، رودريجو دي بول، ميسي، أجويرو.

تشكيل باراجواي: فرنانديز، فالديز، جوميز، ألونسو، أرزامينديا، سانشيز، روخاس، ألميرون،بيريز، كاردوزو، سيليسيو دومينجيز.