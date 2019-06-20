رضا علي
يلتقي منتخب الأرجنتين مع باراجواي في ثاني مباراة له ضمن فعاليات "كوبا أميركا" المقامة في البرازيل .
وفيما يلي التشكيل المحتمل
للأرجنتين: أرماني، سارابيا، بيزيلا، أوتاميندي، تاليافيكو، لو سيلسو، جيدو رودريجيز، باريديس، رودريجو دي بول، ميسي، أجويرو.
تشكيل باراجواي: فرنانديز، فالديز، جوميز، ألونسو، أرزامينديا، سانشيز، روخاس، ألميرون،بيريز، كاردوزو، سيليسيو دومينجيز.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبا أمريكا.. بث مباشر لمباراة الأرجنتين و باراجواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.