الشناوي: أتمنى التتويج بأمم أفريقيا.. والحضري أسطورة لن تتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، إن تمثيل أي لاعب لفريق بلاده شرف، منوهًا إلى أن الجميع يلعب بروح واحدة ولا يهم من يُشارك ومن يجلس بديلاً.

وقال محمد الشناوي ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي ومحمود جنش حارسا المنتخب معه نجومًا كبارًا والمنافسة بينهم قوية لحراسة عرين المنتخب في كأس أمم أفريقيا.

وتستهل مصر بطولة كأس أمم أفريقيا ـ التي تستضيف نسختها المقبلة ـ بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو.

Advertisements

وتابع الشناوي:"البطولة تُعني لي الكثير أريد التتويج بها من قبل تمنيت المشاركة في كأس العالم وربني كرمني بذلك وأتمنى أن وأشارك أساسيًا في البطولة".

وتطرق حارس الأهلي في حديثه لزميله السابق بالمنتخب عصام الحضري، قائلًا:"هو أسطورة لن تتكر ولو حققت نصف ما وصل له سأعتبر ذلك إنجازًا.. فقد كان يتمرن بكل جدية معنا قبل كأس العالم بذات الشدة وسعدت لمشاركته أمام السعودية".

وأتم الشناوي حديثه بالتشديد على أهمية الحضور الجماهيري لدعم المنتخب الوطني، واعدًا إياهم بالتتويج بالبطولة.