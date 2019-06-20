لحظة بلحظة.. كوبا أمريكا.. الأرجنتين 0 - 1 باراجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة منتخبي الأرجنتين وبراجواي في الثانية والنصف من صباح ليلة الخميس 20 يونيو ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

ومن جانبه أعلن سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين للمباراة والذي جاء: أرماني، ميلتون كاسكو، جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاليافيجو، روبيرتو بيرييرا، جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريديس، ميسي، لاوتارو مارتينيز، رودريجو دي بول.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق الشوط الأول

بداية سريعة من قبل لاعبي الأرجنتين مع الدقائق الأولى للمباراة ميسي وصلته الكرة في الدقيقة الخامسة على يمين الملعب ليضم بها داخل منطقة الجزاء قبل أن يُخرج دفاع باراجواي تمريرته العرضية.

مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول والضغط الأرجنتيني لازال مستمرًا ولازال دفاع باراجواي صادمًا.

وفي الدقيقة 28 جاءت الخطورة الأولى لمنتخب باراجواي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من جونزاليز أخرجها أرماني لركنية نُفذت داخل منطقة الجزاء ولكن جونزاليز سدد الكرة بقدمه أعلى مرمى الأرجنتين.

في الدقيقة 34 حصل منتخب الأرجنتين على ركلة حرة مباشرة بحدود منطقة جزاء باراجواي سددها ميسي في يد الحارس.

وفي الدقيقة 37 حول ريتشارد سانشيز عرضية وصلت له أمام منطقة الجزاء إلى هدف أول لباراجواي في مرمى الأرجنتين.

وفي الدقيقة 44 حاول حارس الأرجنتين أرماني مراوغة لاعب باراجواي جونزاليز الذي كاد أن يقطع منه الكرة فارتكب حارس التانجو خطئًا حصل عليه على بطاقة صفراء وسط احتجاجات من لاعبي باراجواي ليشهر الحكم بطاقة حمراء له.

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في الدقيقة 34 حصل منتخب الأرجنتين على ركلة حرة مباشرة بحدود منطقة جزاء باراجواي سددها ميسي في يد الحارس.

وفي الدقيقة 37 حول ريتشارد سانشيز عرضية وصلت له أمام منطقة الجزاء إلى هدف أول لباراجواي في مرمى الأرجنتين.

وفي الدقيقة 44 حاول حارس الأرجنتين أرماني مراوغة لاعب باراجواي جونزاليز الذي كاد أن يقطع منه الكرة فارتكب حارس التانجو خطئًا حصل عليه على بطاقة صفراء وسط احتجاجات من لاعبي باراجواي ليشهر الحكم بطاقة حمراء له.

الحكم يعلن 4 دقائق وقت بدلًا من الضائع.

حكم اللقاء يُطلق صافرة نهاية الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم باراجواي بهدف نظيف.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثانية بهجمة سريعة لمنتخب باراجواي أخرجها دفاع الأرجنتين لركنية نُفذت وأبعدها ميسي الذي عاد ليؤمن مرماه مع زملائه.

في الدقيقة 51 كاد أجويرو يتعادل للأرجنتين ولكن الكرة التي أرسلها برأسها تصدت لها العارضة لتصل إلى ميسي الذي يُسددها في يد حارس باراجواي لتخرج إلى ركنية والحكم يلجأ لـ "VAR" ليحتسب ركلة جزاء للأرجنتين بداع لمس مدافع باراجواي الكرة بيده.

وفي الدقيقة 57 سدد ليونيل ميسي ركلة الجزاء بنجاح على يسار حارس باراجواي الذي كاد أن يتصدى لها.

وفي الدقيقة 61 حصل منتخب باراجواي على ركلة جزاء بعد عرقلة من نيكولاس أوتامندي.

في الدقيقة 62 أرماني تصدى لركة الجزاء التي سددها جونزاليز أرضية ضعيفة على يساره.