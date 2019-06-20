محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء 19 يونيو 2019.
أبو ريدة: صلاح مزاجه عالي.. أجيري لا يخشى أي منافس.. وإنفانتينو سيحضر الافتتاح
أبو ريدة: مباريات الدوري ستقام على ملاعب أمم إفريقيا الستة
فضل: غلق أبواب استاد القاهرة في السادسة بافتتاح كأس أمم أفريقيا
"إيفاب" لـ"الخليج 365": مصر لا تتواصل معنا بشأن تطبيق حكم الفيديو
كاف: تغيير موعد كأس الأمم أفاد لاعبينا.. وقد نناقش إقامة البطولة كل 4 سنوات
جنش يوضح لمصراوي حقيقة عرض النصر السعودي
حارس أوغندا: الحضري لم يكتب التاريخ لأنه الأفضل فقط
مجموعة مصر.. مدرب الكونغو: نلعب على الصدارة أو الوصافة
أجيري يتحدث عن.. صلاح "المثالي".. حارس الفراعنة والصعوبات التي واجهها في معسكر الإعداد
المحمدي: صلاح من أفضل 3 لاعبين بالعالم.. ونعد الجماهير باللقب الأفريقي
ديسابر: هدفي الوصول لأبعد نقطة في كأس الأمم
قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس صلاح.. والتركيز عليه فقط قد يتسبب في خسارتنا
نيمار يرد على الخليفي: لا أريد اللعب لباريس.. أسعى للعودة إلى برشلونة
مدرب زيمبابوي يتحدث عن.. غياب حارسه الأساسي.. موقف بيليات واللعب في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء: جنش يتحدث عن العرض السعودي.. وطموحات مدرب الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.