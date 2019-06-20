أبو ريدة: صلاح مزاجه عالي.. أجيري لا يخشى أي منافس.. وإنفانتينو سيحضر الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني يمتلك روح عالية ولا يخشى أي منافس له في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى.

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وأضاف أبو ريدة ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية تايم سبورت ـ :"محمد صلاح جاء لمعسكر المنتخب هذه المرة و(مزاجه رايق) بعد التتويج بدوري الأبطال و إنهاء الدوري الإنجليزي هدافًا له وهذا لا يُعني أنه لم يكن سعيدًا من قبل".

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رغم مشغولياته بوجود كأس العالم في فرنسا وكوبا أمريكا في البرازيل إلا إنه سيحضر إلى القاهرة يوم الجمعة لحضور افتتاح البطولة ثم السفر إلى البرازيل.

وأتم أبو ريدة حديثه بالإشارة إلى أن المشاكل التي شهدتها النسخة الجارية من بطولة الدوري لن تكون موجودة بالموسم المقبل، منوهًا إلى أن سيتم بحث مشاركات الأندية حتى لا تتكرر المشاكل.