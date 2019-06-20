كولومبيا تتغلب على قطر وتتأهل إلى ربع النهائي

أحرز دوفان زاباتا هدفا قرب النهاية هو الثاني له في كأس كوبا أميركا لكرة القدم ليمنح كولومبيا الفوز 1-صفر على قطر يوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية.
وقفز زاباتا أعلى من الجميع ليحول تمريرة خاميس رودريغيز العرضية بضربة رأس داخل الشباك قبل خمس دقائق من النهاية بعد مباراة متواضعة باستاد مورومبي في ساو باولو.
ورفعت كولومبيا، التي فازت 2 – صفر على الأرجنتين في أول مباراة، رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية فيما تلعب الأرجنتين ضد باراغواي في وقت لاحق.
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