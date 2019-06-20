رياضة | وصول بعثة المنتخب التونسي للمشاركة في الكان الإفريقي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول بعثة المنتخب التونسي للمشاركة في الكان الإفريقي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة المنتخب التونسي، بصالة ( ٤) من مطار القاهرة الدولي التى كانت خصيصاً لوصول بعثات المنتخبات والجماهير الإفريقية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019.

وكان في استقبال البعثة التونسية رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اللواء أحمد جنينة والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران.

يذكر أن المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية 2019، ومع بالمجموعة منتخبات مالى، موريتانيا وأنجولا.