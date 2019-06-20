رياضة | أبو ريدة يعلن مد القيد الإفريقي للأندية المصرية لنهاية يوليو ويؤكد: تعاقدنا مع أجيري من أجل كأس العالم ٢٠٢٢

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يعلن مد القيد الإفريقي للأندية المصرية لنهاية يوليو ويؤكد: تعاقدنا مع أجيري من أجل كأس العالم ٢٠٢٢ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه يتعرض إلى الانتقادات على الرغم من النجاحات التي تحققت في عهد المجلس الحالي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"على الرغم من النجاحات التي حققناها إلا أن البعض يهاجمنا".

وتابع "لماذا الهجوم علينا، فالبعض يقوك بكتابة أخبار خاظئة ولا يكون صحيحة، فلماذا مثل هذا الأمر؟".

وواصل "اليوم تم مد القيد الإفريقي رسميا للأندية المصرية إلى ٣١-٧-٢٠١٩ وكان بناءً على طلب النادي الأهلي، والحمد لله نجحنا في الحصول على هذه الموافقة".

وأشار :"تحدثت مع أجيري حول بعض اللاعبين الذين لم يقم بضمهم لقائمة المنتخب، ورده بأن هذه قناعات لدى الجهاز الفني".

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وزاد "لا أتدخل في اختيارات الجهاز الفني، ولا عمري فكرت في ذلك".

وزاد "تعاقدنا مع أجيري من أجل ٢٠٢٢ وهو مدرب فاهم ويعلم جيدا سوق المدربين، فهم يعمل في جو سعيد، ونتمنى له التوفيق في مهتمه".

وأردف "هاني رمزي من ضمن المواصفات التي كنت أريدها في جهاز المنتخب والمجلس هو من قرر توليه مهمة المدرب العام، أما الجهاز المعاون أجيري هو من اختاره، وهي مجموعة مميزة للغاية سواء إيهاب لهيطة أو طبيب الفريق".

وأشار "لهيطة تعرض للظلم في روسيا، وتعرض لحملة ظالمة للغاية، وهو كفء".

وتطرق للحديث عن الشخصيات التي ستتواجد في افتتاح البطولة :"إنفانتينو سيتواجد في مباراة الافتتاح بعد صغط كبير عليه، ثم يطير مساءً إلى البرلزيل لحضور كوبا أمريكا".