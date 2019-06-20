رياضة | هاني أبو ريدة: مهتمنا دائما النجاح وإسعاد الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبو ريدة: مهتمنا دائما النجاح وإسعاد الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن هدف اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا هو إسعاد الشعب المصري وتقديم أفضل شئ إلى المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"مهتمنا دائما النجاح وإسعاد الشعب المصري، نحم لا نلعب ولكننا نهيئ الجو المناسب للاعبين".

وتابع "عندما تبدأ البطولة وتنطلق مباراة الافتتاح، علينا الاستمرار وأن نقدم للاعبين مثل ما يلاقوه في احترافهم سواء ألمانيا أو إنجلترا".