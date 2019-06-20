اخبار الرياضه

رياضة | أبو ريدة يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح: "مزاجه حلو المرة دي"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح: "مزاجه حلو المرة دي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كواليس جلسته مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق الإنجليزي.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"عقدت جلسة مع صلاح بمفرده وأكدت له بإنه قاردر على حمل المسئولية".

وأضاف "صلاح مزاجه حلو بعد فوزه مع فريقه بلقب ، وهذه المرة هو متغير تماما بجانب أنه هداف وهذا يمنحه دافع قوي لتقديم أفضل ما لديه مع المتخب".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا