رياضة | أبو ريدة يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح: "مزاجه حلو المرة دي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح: "مزاجه حلو المرة دي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كواليس جلسته مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"عقدت جلسة مع صلاح بمفرده وأكدت له بإنه قاردر على حمل المسئولية".