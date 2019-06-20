رياضة | أبو ريدة: اتحاد الكرة يسعى لاستقبال سوبر أوروبي قريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: اتحاد الكرة يسعى لاستقبال سوبر أوروبي قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه يسعى خلال الفترة المقبلة لاستقبال سوبر أوروبي قريبا على أرض مصر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طالبنا بضرورة تواجد أفضل سيارات البث، التي تنقل بطولة أمم إفريقيا".
وتابع "التعاقد كان على مرحلتين، بداية من الإيجار ثم الشراء، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى العالمية من خلال إقامة سوبر أوروبي على أرض مصر".
وواصل "أوجه الشكر للجميع لوزير الطيران وجميع المسئولين، أريد أن لا نسبق الأحداث وننتظر دور الجماهير الكبير في إنجاح البطولة".
وأشار "بطولة إفريقيا تمهيدا لاستضافة بطولات عالمية كبرى مثل كأس العالم للشباب، كما أننا نفكر في إنضاء ملاعب في مدن سياحية مثل شرم الشيخ ومرسى مطروح، وعلينا تحضير أنفسنا جيدا لاستقبال الأحداث العالمية الكبيرة".
وتابع "إقامة كأس العالم للشباب فكرة واردة، ولكن هناك ميزانية نرتبط بها، فنجحنا خلال بطولة إفريقيا أن نوفر الميزانية لتطوير الاستادات لبطولة إفريقيا".
وأتم حديثه "مصر تعرض نفسها بشكل جديد وهذا العرض تحتم على الدولة أن تتحرك وهناك سباق داخل أجهزة الدولة لمد اليد، وأشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".