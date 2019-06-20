رياضة | أبو ريدة: اتحاد الكرة يسعى لاستقبال سوبر أوروبي قريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: اتحاد الكرة يسعى لاستقبال سوبر أوروبي قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه يسعى خلال الفترة المقبلة لاستقبال سوبر أوروبي قريبا على أرض مصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طالبنا بضرورة تواجد أفضل سيارات البث، التي تنقل بطولة أمم إفريقيا".

وتابع "التعاقد كان على مرحلتين، بداية من الإيجار ثم الشراء، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى العالمية من خلال إقامة سوبر أوروبي على أرض مصر".

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